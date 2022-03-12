Желающим уехать из ДНР на Украину пообещали не мешать

В ДНР заявили, что жители освобожденных территорий смогут уехать на Украину

Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики (ДНР) при желании смогут уехать на территорию Украины. Об этом заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин, его цитирует РИА Новости.

«Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий никто препятствий чинить не будет», — пообещал Гагин.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин рассказал, что войска ДНР освободили и взяли под контроль более 80 населенных пунктов. По его словам, в настоящий момент украинские военные удерживают под своим контролем около 35-40 процентов территории ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.