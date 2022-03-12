Рябков назвал конвои с иностранным оружием возможной целью ВС России на Украине

Замглавы МИД РФ заявил, что конвои с оружием для Украины могут стать целями ВС России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным оружием для Украины могут стать целями для Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Рябков также назвал поставки вооружения бездумными.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила санкционные списки в ответ на действия США. «Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — сказал замглавы ведомства.