Замглавы МИД РФ заявил, что Россия обнародует санкционные списки в ответ на действия США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия подготовила санкционные списки в ответ на действия США и скоро их обнародует. Об этом сообщает ТАСС.

«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что Рябков встретился с послом Ирана Каземом Джалали. Стороны обсудили ситуацию на Украине и состояние переговорного процесса по ядерной сделке иранского руководства со странами Запада.