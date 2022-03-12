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Россия подготовила санкционные списки в ответ на действия США

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия обнародует санкционные списки в ответ на действия США

Фото: Globallookpress.com

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия подготовила санкционные списки в ответ на действия США и скоро их обнародует. Об этом сообщает ТАСС.

«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что Рябков встретился с послом Ирана Каземом Джалали. Стороны обсудили ситуацию на Украине и состояние переговорного процесса по ядерной сделке иранского руководства со странами Запада.

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Алиса Дмитриева
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