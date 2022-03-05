В МИД встретились с иранским послом из-за Украины

Замглавы МИД Сергей Рябков встретился с послом Ирана Каземом Джалали. Стороны обсудили ситуацию на Украине и состояние переговорного процесса по ядерной сделке иранского руководства со странами Запада. Сообщение о встрече опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Состоялся подробный обмен мнениями и оценками относительно ситуации на переговорах в венском формате по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Подтвержден обоюдный настрой России и Ирана на создание надежных условий для их дальнейшей реализации», — говорится в сообщении ведомства.

Одной из тем беседы стала напряженная ситуация на Украине. «По просьбе [иранского] посла были даны необходимые разъяснения по ситуации на Украине с учетом проводимой там специальной [российской] военной операции», — отметили представители МИД.

Ранее Рябков заявил, что Россия и США после достижения дна в отношениях оттолкнутся от него и пойдут вверх, но для этого нужна воля Запада. Дипломат назвал экономические, политические и информационные атаки на Россию «беспрецедентными». «Вновь подтверждается, что нас не слышали раньше, а сейчас просто заткнули уши», — указал он.

После начала спецоперации в Донбассе страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.