Оценена вероятность перехода Европы на уголь

Аналитик Рыков предположил, что Европа сможет заменить газ на уголь

Из-за высоких цен и планов отказаться от российского газа европейские страны могут временно перейти на использование угля. При этом его стоимость тоже неизбежно начнет расти, рассказал «Ленте.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Европа, пытаясь снизить зависимость от российского газа, начала использовать больше угля. Страны региона могут перейти на него, но на короткий срок, чтобы за этот период найти альтернативу российскому голубому топливу. Кроме того, продолжительное использование этого вида ископаемого топлива негативно влияет на планы по борьбе с изменением климата, полагает Юрий Рыков.

«Европа не так давно стала проводить политику полного уничтожения угля, поэтому какая-то инфраструктура еще осталась. Но долгосрочно или даже среднесрочно альтернативы российскому газу пока не видно. Они будут ориентироваться на программу, которая предлагалась в Евросоюзе — мероприятия направлены на то, чтобы искать другие источники газа, кроме российского, а во-вторых, развивать возобновляемую и атомную энергетику. Уголь как долгосрочная мера там не значился. Они будут стремиться заместить это все в соответствии со своими давними планами», — оценил ситуацию Рыков.

При этом крупнейшим поставщиком угля в Европу, так же как и газа, остается Россия. Среди других возможных импортеров — Китай и страны Южной Америки. Но из-за высокого спроса и логистических издержек стоимость угля тоже начнет расти, утверждает аналитик.

Сейчас сказать трудно, по каким ценам, но если будет дорожать газ и нефть, то будет дорожать и уголь Юрий Рыков Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

«Если будут санкции, они будут и против российского угля тоже, а российский уголь составляет большую долю в экспорте. Есть такие страны, как Китай, которые продолжают его потреблять. Это будут уже межконтинентальные перевозки, потому что уголь нужно будет завозить из наиболее отдаленных стран», — заключил Рыков.

По данным Fraunhofer ISE, на прошедшей неделе на электростанциях сожгли вполовину угля больше, чем годом ранее. В то же время спрос на газ для генерации снизился.