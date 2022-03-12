В Германии заявили о планах отказаться от российской нефти

Хабек заявил, что Германия может стать независимой от поставок российского угля и нефти

Германия может в течение года отказаться от поставок российского угля и нефти и стать почти независимой от РФ, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Однако на данный момент у страны нет возможности отказа от российского газа, поскольку Германия не имеет собственных терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в субботу, 12 марта, сообщает ТАСС.

По его словам, в ФРГ ежедневно работают над тем, чтобы сократить зависимость от энергоресурсов из России. «Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти», — подчеркнул Хабек.

В то же время министр экономики добавил, что ситуация с газом в стране обстоит иначе. «С газом сложнее, потому что мы не имеем собственных мощностей для импорта СПГ», — пояснил он.

Ранее Берлин уже заявлял о готовности к остановке поставок энергоресурсов из России. По словам Хабека, власти ФРГ прорабатывают подобный сценарий с декабря 2021 года. Министр подчеркнул, что речь идет о таких основных энергоносителях, как нефть, газ и уголь. Он также заверил, что Германия сможет долгое время обойтись без импорта сырья из РФ.