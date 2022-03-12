Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии заявили о планах отказаться от российской нефти

Хабек заявил, что Германия может стать независимой от поставок российского угля и нефти

Фото: Michelle Tantussi / Reuters

Германия может в течение года отказаться от поставок российского угля и нефти и стать почти независимой от РФ, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Однако на данный момент у страны нет возможности отказа от российского газа, поскольку Германия не имеет собственных терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в субботу, 12 марта, сообщает ТАСС.

По его словам, в ФРГ ежедневно работают над тем, чтобы сократить зависимость от энергоресурсов из России. «Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти», — подчеркнул Хабек.

В то же время министр экономики добавил, что ситуация с газом в стране обстоит иначе. «С газом сложнее, потому что мы не имеем собственных мощностей для импорта СПГ», — пояснил он.

Ранее Берлин уже заявлял о готовности к остановке поставок энергоресурсов из России. По словам Хабека, власти ФРГ прорабатывают подобный сценарий с декабря 2021 года. Министр подчеркнул, что речь идет о таких основных энергоносителях, как нефть, газ и уголь. Он также заверил, что Германия сможет долгое время обойтись без импорта сырья из РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Макрон и Шольц начали переговоры с Путиным
Специалист по уходу за кожей предупредила об опасности горячего душа
Врач-диетолог нашла полезную альтернативу фастфуду
Российские губернаторы массово отказались от использования Instagram
Потанин высказался о национализации иностранных компаний
В Германии заявили о планах отказаться от российской нефти
В МИД заявили о возможности России минимизировать эффект от санкций
На Украине рассказали о судьбе замороженных средств ЦБ
Россиянам раскрыли риски вложений в «экзотичные» валюты
В МИД заявили об отравленной атмосфере диалога на международных площадках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.