Боец UFC показал последствия несчастного случая с бензопилой

Боец UFC Эрик Андерс показал рану от бензопилы в Instagram

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эрик Андерс получил травму в результате несчастного случая. Пост доступен в Instagram спортсмена.

34-летний Андерс продемонстрировал рану в Instagram. Боец травмировал ногу, работая бензопилой. «Жаль, они не делают бензопилы для левшей», — написал американец.

Андерс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В своем последнем поединке он проиграл Андре Мунизу. Схватка прошла в декабре 2021-го.

Всего на счету американца 14 побед при шести поражениях в профессиональных MMA. До выступлений в UFC Андерс отметился боями в Legacy Fighting Alliance и Bellator.