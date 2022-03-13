Генсек НАТО заподозрил Россию в планировании операций с химоружием

Генсек НАТО Столтенберг заподозрил Россию в планировании использовать химическое оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия могла планировать использование химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — заявил он.

Минобороны России опубликовало материалы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В Минобороны указали, что документы содержат информацию о секретной военно-биологической деятельности Вашингтона на территории бывшей советской республики. В российском военном ведомстве утверждают, что в американских биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва заплатит высокую цену в случае, если российские военные применят химическое оружие на Украине. По его словам, возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую войну.

Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отказался привести доказательства якобы возможного применения Россией химического оружия на Украине. Он не стал пояснять, какие именно последствия США имеют в виду. Бейтс добавил, что ему не о чем рассказывать в предварительном порядке на этом фронте. При этом он назвал ясным смысл заявления американского президента Джо Байдена.