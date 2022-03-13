Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек НАТО заподозрил Россию в планировании операций с химоружием

Генсек НАТО Столтенберг заподозрил Россию в планировании использовать химическое оружие

Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия могла планировать использование химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — заявил он.

Минобороны России опубликовало материалы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В Минобороны указали, что документы содержат информацию о секретной военно-биологической деятельности Вашингтона на территории бывшей советской республики. В российском военном ведомстве утверждают, что в американских биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса.

Материалы по теме:
Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали в США и Европе?
Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали в США и Европе?
22 февраля
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва заплатит высокую цену в случае, если российские военные применят химическое оружие на Украине. По его словам, возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую войну.

Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отказался привести доказательства якобы возможного применения Россией химического оружия на Украине. Он не стал пояснять, какие именно последствия США имеют в виду. Бейтс добавил, что ему не о чем рассказывать в предварительном порядке на этом фронте. При этом он назвал ясным смысл заявления американского президента Джо Байдена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО заподозрил Россию в планировании операций с химоружием
Жилье назвали токсичным активом для россиян
Российских спортсменов отстранили от Универсиады
Европа начала возвращаться к самому «грязному» топливу
Турция раскрыла позицию Путина по встрече с Зеленским
Экономист дал рекомендации для сбережений россиян
Стоматолог предупредила о влиянии COVID-19 на здоровье зубов и полости рта
Турция отказалась присоединяться к санкциям против России
В Иране взяли на себя ответственность за обстрел иракской территории
Минобороны сообщило об уничтожении реактивной установки залпового огня ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.