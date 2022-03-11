В США отказались привести доказательства возможного применения Россией химоружия

В Белом доме заявили, что слова Байдена о возможном применении РФ химоружия были ясными

В США отказались привести доказательства якобы возможного применения Россией химического оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

«Как вы только что упомянули, вы ясно слышали от президента, что если Россия использует химическое оружие, то будут серьезные последствия», — сказал Бейтс.

Однако представитель Белого дома не пояснил, какие именно последствия США имеют в виду. Бейтс добавил, что ему не о чем рассказывать в предварительном порядке на этом фронте. При этом он назвал ясным смысл заявления американского президента Джо Байдена. «Мы не собираемся говорить конкретно о разведывательной информации, о чем президент тоже упомянул нынешним утром», — заключил Бейтс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва заплатит высокую цену в случае, если российские военные применят химическое оружие на Украине. По его словам, возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую войну.