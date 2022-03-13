США выразили готовность к контакту с Минобороны России в случае конфликта с НАТО

В Пентагоне рассказали о механизме деконфликтинга в случае инцидентов между Россией и НАТО

США готовы к контакту с Минобороны России в случае возникновения конфликтных инцидентов между НАТО и российской стороной. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Пресс-секретарь рассказал, что у Вашингтона есть механизм деконфликтинга в случае возникновения военных инцидентов между Россией и альянсом, и выразил готовность «без колебаний» задействовать существующие связи с российским министерством обороны для их урегулирования.

«Мы очень серьезно относимся к статье пять договора НАТО (о коллективной обороне — прим. "Ленты.ру"). Как сказали уже вице-президент и министр обороны, вооруженная атака против одного из нас считается атакой против всех. Мы ясно дали понять России, что территорию НАТО будут защищать не только США, но и наши союзники», — указал Кирби.

Ранее Кирби заявил, что США продолжат пристально следить за сообщениями, связанными с возможной подготовкой к применению химического или биологического оружия на Украине, однако не видят признаков неминуемой угрозы подобной атаки. По словам представителя военного ведомства, у Вашингтона отсутствуют какие-либо доказательства о якобы готовящейся атаке.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ДНР и ЛНР. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.