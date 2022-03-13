«Краснодар» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 21-го тура РПЛ

«Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Краснодар» открыл счет уже на пятой минуте противостояния. Точным ударом со штрафного отметился армянский хавбек «быков» Эдуард Сперцян. «Спартак» ответил уже на спустя девять минут, однако гол Шамара Николсона был отменен после того, как главный судья воспользовался Системой видеопомощи арбитрам (VAR). Только на 38-й минуте нидерландский полузащитник красно-белых Квинси Промес реализовал пенальти и сравнял счет.

На 59-й минуте арбитр вновь отменил взятие ворот красно-белыми. Николсон вновь нарушил правила. На 86-й минуте «Краснодар» вновь вышел вперед. Сперцян реализовал пенальти и оформил дубль.

Ранее 13 марта в рамках 21-го тура РПЛ «Зенит» не сумел добиться победы над самарскими «Крыльями Советов». Отставание «Динамо» от лидера чемпионата сократилось до трех очков.