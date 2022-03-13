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В сети появилось видео лучших моментов матча «Зенита» и «Крыльев Советов»

«Матч ТВ» опубликовал видеообзор матча «Зенита» и «Крыльев Советов»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В сети появилось видео лучших моментов матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Ролик доступен на YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла в Самаре и завершилась вничью. Стороны обменялись забитыми мячами уже в концовке матча. У «Зенита» точным дальним ударом отметился защитник Данил Круговой. Самарцы отыгрались уже в дополнительное время усилиями хорвата Матео Барача.

«Зенит» упустил победу в Самаре. Отрыв от идущего на втором месте московского «Динамо» теперь составляет три очка.

В рамках 21-го тура бело-голубые разгромили тульский «Арсенал». Подопечные Сандро Шварца одержали победу со счетом 4:1.

Николай Костюков
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