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Польша назвала повод для возможного участия НАТО в конфликте на Украине

Дуда заявил, что НАТО обсудит участие в конфликте на Украине в случае применения ОМУ

Фото: Saul Loeb / Reuters

Лидерам государств-членов НАТО придется обсудить дальнейшие действия альянса и участие в украинском конфликте в случае применения российской стороной оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.

«Если вы спрашиваете меня, может ли [президент России Владимир] Путин использовать химическое оружие, то я думаю, Путин может сейчас использовать что угодно, особенно в такой сложной ситуации», — указал он.

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Польский лидер назвал возможный повод для вмешательства НАТО в ситуацию на Украине. «Если он (Путин — прим. «Ленты.ру») использует оружие массового уничтожения, это все поменяет», — заверил политик, отметив, что в таком случае опасность будет угрожать всему миру.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заподозрил Россию в планировании операций с химоружием. Он сделал заявление на фоне сообщений Минобороны РФ о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. «Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — отреагировал он.

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Анжелика Бережная
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