В Белграде прошел автопробег в поддержку России

Автомобилисты Белграда устроили пробег в поддержку спецоперации России

В Белграде состоялся автопробег в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобилисты установили на свои машины флаги России, Белоруссии, Сербии, Донецкой и Луганской народных республик и выдвинулись колонной в центр столицы Сербии под музыкальное сопровождение из сербских, российских и советских песен. Финальной точкой акции стало здание российского посольства.

4 марта участники похожей акции собрались у памятника Николаю II через дорогу от резиденции президента Сербии. Они перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. После этого прозвучали гимны России и Сербии. Полиция не вмешивалась в мероприятие.

25 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. «Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу», — заявил президент. До этого Вучич утверждал, что готов отказаться от поддержки решения России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский осудит бомбардировку Сербии в 1999 году странами НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.