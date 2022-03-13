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Спорт

Тарасова оценила предложение Норвегии об исключении для российских спортсменов

Тренер Тарасова назвала разумным предложение Норвегии допустить к турнирам юниоров и детей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила предложение Норвегии сделать исключение в отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист назвала разумным предложение допускать до стартов российских детей и юниоров. «Куда нам дальше двигаться? Это надо спросить у тех, кто отменяет наше участие в международных стартах, нас не спрашивают. Мы как работали, так и будем работать», — заявила Тарасова.

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2 марта Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.

Анастасия Борисова
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