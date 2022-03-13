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Во Франции сделают скидку на все виды топлива на заправках

Премьер Франции Кастекс объявил о введении скидки на все топливо на заправках с 1 апреля
Жан Кастекс

Жан Кастекс. Фото: Reuters

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении скидки на все виды топлива на заправках. Она составит 15 центов за литр, рассказал политик в интервью Le Parisien.

Власти страны сделают скидку на топливо с 1 апреля, она будет актуальна в течение четырех месяцев. «Это означает, что на каждые 60 литров вы сэкономите девять евро», — объяснил Кастекс.

Политик добавил, что стоимость бензина и дизельного топлива на заправках Франции превысила два евро. Он допустил, что цены будут сохраняться на таком уровне долгое время. Правительство страны выделит продавцам топлива два миллиарда евро, чтобы компенсировать потери от введения скидки.

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Кастекс призвал нефтяные компании и дистрибьюторов топлива приложить все усилия для снижения цен. Он считает, что им следует ввести скидку в пять центов за литр, чтобы граждане смогли сберечь в совокупности 20 центов за литр.

«Как французам понять тот факт, что они платят за полный бак дизеля по два евро, а нефтяные компании при этом получают большие прибыли?» — возмутился премьер.

Ранее в Евросоюзе оценили вероятность введения запрета на импорт российских энергоносителей. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии таких планов. Он подчеркнул, что Евросоюз не следует в этом вопросе за президентом США Джо Байденом, который запретил импорт энергоносителей из России.

Марина Совина
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