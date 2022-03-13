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Озвучена новая роль тромбоцитов

Ученые из США выявили роль тромбоцитов при раке, диабете и старении

Изображение: Shutterstock

Доктор Джон Хва из Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде, США, структурировал многолетние исследования, посвященные изучению тромбоцитов, и пришел к выводу, что следует обратить особое внимание специалистов в этом направлении. Обзорная статья с озвученными новыми ролями тромбоцитов опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research.

Как известно, тромбоциты играют основную роль в образовании сгустков в крови, которые предотвращают кровотечение при ранениях, однако они же и могут вызывать сердечные приступы и инсульты. Кроме того, эти клетки задействованы в чрезмерных аномальных кровотечениях или при проблемах свертываемости крови, но почему это происходит так, до сих пор не выявлено. Недавние исследования выявили, что эти клетки не имеют ядра, хотя и ведут себя так, будто бы оно есть. Например, они регулируют воспаления. С помощью новейших достижений в медицине ученые могут подробно изучить характеристики больных и здоровых тромбоцитов.

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Команда доктора Хва изучает новые роли тромбоцитов в онкологии, диабете и старении. Ученые считают, что новый анализ тромбоцитов может позволить разработать методы терапии для борьбы с раком и его профилактики. Также эти клетки обладают потенциалом для разработки схем лечения диабета. Научный коллектив доктора уверен, что проводимое исследование имеет потенциал для борьбы со старением и сопутствующими заболеваниями, на которые влияют тромбоциты.

Ранее британские специалисты из Кембриджского университета также заявили о создании материала, богатого тромбоцитами, который может использоваться при разработке искусственной кожи.

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Елена Апазиди
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