Фетисов оценил возможное расширение РПЛ

Вячеслав Фетисов высказался о риске из-за возможного расширения РПЛ до 18 команд

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов усомнился в необходимости расширения Российской Премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, нужно четко осознавать, что это принесет отечественному футболу. «Ведь в финансовом плане сейчас далеко не лучшее время для подобных экспериментов. А, стало быть, есть риск увеличения количества клубов, которые превратятся просто в участников чемпионата, не ставя перед собой серьезных задач», — высказался Фетисов.

В пример хоккеист привел «Тамбов», который в прошлом сезоне испытывал финансовые трудности. В итоге команда вылетела из РПЛ и прекратила существование.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.