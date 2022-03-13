В Госдуме обвинили Зеленского в потере контроля над Украиной

Депутат Госдумы Шеремет обвинил президента Украины Зеленского в потере контроля в стране

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в потере контроля над страной. Об этом он заявил РИА Новости.

«Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью», — сказал депутат, отметив, что нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане.

Также Шеремет заявил, что своей политикой украинский президент лишь множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, при этом сам он «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах». «Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», — заключил депутат.

Ранее глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть страну в хаос. Кроме того, по его словам, украинский президент хочет втянуть в конфликт с Россией максимально возможное количество людей, потому что это выгодно Западу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).