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Минобороны сообщило о четырех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны сообщило, что за минувшую ночь ВКС России сбили четыре украинских беспилотника

Фото: Gleb Garanich / Reuters

За ночь на 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее 14 марта стало известно, что с начала проведения российской специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

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Решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. До ее начала в Россию начали приезжать беженцы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Они расположились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и в других областях.

На сегодняшний день около 40 тысяч эвакуированных в РФ жителей ДНР и ЛНР получили выплату в 10 тысяч рублей.

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Евгения Куликова
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