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В Госдуме заявили о возможной блокировке YouTube в России

Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможной блокировке YouTube в России

Фото: Unsplash

Видеохостинг YouTube могут заблокировать на территории России, если компания продолжит участвовать в информационной войне. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне», — заявил депутат Госдумы, говоря о возможном ограничении доступа к платформе в России.

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По словам Горелкина, Роскомнадзор имеет все основания для блокировки видеосервиса в стране. Среди них политик перечислил неудаление более 2,5 тысячи материалов «противозаконной и деструктивной направленности», игнорирование платформой требований ведомства удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, а также цензуру в отношении россиян и российских СМИ.

«Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа», — заявил парламентарий. Он также отметил, что, если в России ограничат доступ YouTube, причиной этого будет исключительно политика самого видеохостинга.

13 марта стало известно, что YouTube заблокировал каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями. Сервис ограничил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».

11 марта YouTube объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Представители видеохостинга также добавили, что платформа удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику». До этого YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских юзеров.

Асель Минбаева
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