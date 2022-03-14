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Кремль ответил на слова главы МИД Украины об «устранении Путина»

Песков: слова Кулебы об «устранении Путина» подрывает авторитет главы МИД Украины

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «устранении Путина» подрывает авторитет министра иностранных дел. Так на его слова ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, это высказывание вызывает сомнения в профессиональной пригодности министра иностранных дел Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о президенте Владимире Путине. Он подчеркнула, что РФ всегда была расположена к переговорам и поиску путей урегулирования конфликта, даже когда Украина делала самые недружественные заявления.

В начале марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Graham) к убийству президента России. Он уточнил, что градус русофобии и ненависти в США к РФ зашкаливает. В Вашингтоне от заявления сенатора открестились.

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Сергей Истомин
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