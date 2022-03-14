Кремль ответил на слова главы МИД Украины об «устранении Путина»

Песков: слова Кулебы об «устранении Путина» подрывает авторитет главы МИД Украины

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «устранении Путина» подрывает авторитет министра иностранных дел. Так на его слова ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, это высказывание вызывает сомнения в профессиональной пригодности министра иностранных дел Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о президенте Владимире Путине. Он подчеркнула, что РФ всегда была расположена к переговорам и поиску путей урегулирования конфликта, даже когда Украина делала самые недружественные заявления.

В начале марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Graham) к убийству президента России. Он уточнил, что градус русофобии и ненависти в США к РФ зашкаливает. В Вашингтоне от заявления сенатора открестились.