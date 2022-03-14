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На Украине раскрыли местоположение Зеленского

Замглавы офиса президента Украины Тимошенко заявил, что Зеленский находится в Киеве

Владимир Зеленский Фото: Reuters

Заместитель руководителя офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко раскрыл местоположение президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя слухи о том, что глава государства покинул столицу, Тимошенко заявил, что Зеленский остается в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

Он заверил, что сам находится на Банковой улице, где расположен офис Зеленского. По его словам, там же находятся президент страны и глава офиса президента. «Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам», — пояснил он в эфире украинского телеканала «Рада».

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева и находится или за границей, или в бункере во Львове, где воссоздали интерьер его киевского кабинета, но упустили некоторые детали.

Кроме того, американский телеканал ранее NBC сообщал, что власти США обсуждали с правительством Украины возможный отъезд Зеленского в случае эскалации обстановки в стране. До этого ряд американских СМИ сообщали, что Вашингтон призвал Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности.

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Марина Совина
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