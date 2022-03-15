В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров по гарантиям безопасности

Песков: продолжение переговоров по гарантиям безопасности в прежнем виде маловероятно

Продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова во вторник, 15 марта, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что ситуация поменялась коренным образом и сами переговоры были бы востребованы, но появились новые нюансы, которые в дальнейшем необходимо принять во внимание.

17 февраля МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. В документе подчеркивалось, что Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ответ России, заявил, что позиция Москвы противоречит основным американским принципам.