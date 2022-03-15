Известный телеведущий прокомментировал слухи об уходе с ВГТРК

Телеведущий Сергей Брилев опроверг слухи о своем уходе с ВГТРК

Известный телеведущий Сергей Брилев опроверг слухи о своем уходе с ВГТРК. Об этом со ссылкой на самого журналиста сообщает «Газета.Ru».

«Ну как я физически могу уйти, если я сегодня, после Армении и Эмиратов, перелетел в Бразилию и только что был в эфире "России-24"? Я уже не первую неделю нахожусь в командировке, по ходу которой делаю серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Одновременно снимается сразу два документальных фильма», — прокомментировал Брилев.

Информацию об уходе с ВГТРК, которую пришлось опровергать Брилеву, ранее распространил журналист Роман Супер. Он заявил, что узнал об этом от коллег телеведущего.

15 марта стало известно, что два журналиста уволились из телекомпании НТВ. Известная ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула не только канал, но и Россию, прислав заявление об увольнении из другой страны. Ее коллега Вадим Глускер оставил телекомпанию еще в начале марта, но сведения об этом распространили только сейчас.