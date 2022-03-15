В Британии оценили резолюцию России по Украине

Постпред при ООН Вудворд заявила, что Британия не поддержит резолюцию России по Украине

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что страна поддержит резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Украине, которую поддержала Россия. Об этом она сообщила в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Вудворд оценила резолюцию России и назвала ее «отвлечением внимания». Она подчеркнула, что украинские коллеги считают текст «оскорблением». Постпред Британии добавила, что страна не поддержит российский проект на голосовании.

«Мы категорически не будем голосовать за резолюцию Совета Безопасности, которая не признает этот кризис результатом действий России», — заявила Вудворд.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Украине перенесли. Оно состоится 17 марта.

15 марта Россия представила проект резолюции по Украине. Согласно документу, Совет безопасности ООН призывает к прекращению огня на Украине. Такого решения достигли благодаря переговорам обеих сторон, и оно поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».