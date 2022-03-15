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В Британии оценили резолюцию России по Украине

Постпред при ООН Вудворд заявила, что Британия не поддержит резолюцию России по Украине
Барбара Вудворд

Барбара Вудворд. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что страна поддержит резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Украине, которую поддержала Россия. Об этом она сообщила в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Вудворд оценила резолюцию России и назвала ее «отвлечением внимания». Она подчеркнула, что украинские коллеги считают текст «оскорблением». Постпред Британии добавила, что страна не поддержит российский проект на голосовании.

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«Мы категорически не будем голосовать за резолюцию Совета Безопасности, которая не признает этот кризис результатом действий России», — заявила Вудворд.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Украине перенесли. Оно состоится 17 марта.

15 марта Россия представила проект резолюции по Украине. Согласно документу, Совет безопасности ООН призывает к прекращению огня на Украине. Такого решения достигли благодаря переговорам обеих сторон, и оно поможет в «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

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Марина Совина
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