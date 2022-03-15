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Роналду одной фразой объяснил свое величие

Футболист Криштиану Роналду ответил на вопрос о величии фразой «я единственный»

Фото: @piersmorgan

Английский журналист Пирс Морган рассказал о переписке с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его слова приводит The Sun.

Журналист попросил Роналду одной фразой описать, почему он лучший игрок всех времен. «Больше, чем особенный. Я Единственный», — ответил футболист, добавив два смеющихся смайлика.

12 марта Роналду отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэм Хотспур». Благодаря этому он достиг отметки в 806 голов, забитых в официальных матчах. Таким образом, он побил рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов. В составе МЮ португалец становился чемпионом в сезоне-2007/2008. С 2014 по 2018 год он четырежды выигрывал турнир вместе с «Реалом».

Андрей Стрельцов
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