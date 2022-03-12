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Роналду побил рекорд по количеству голов в официальных матчах

Криштиану Роналду забил 806-й гол в официальных матчах и побил рекорд Йозефа Бицана

Фото: PHIL NOBLE / Reuters

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летний португалец достиг отметки в 806 голов, забитых в официальных матчах. Таким образом, он побил рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана.

Теперь на счету Роналду 691 гол за клуб и 115 в составе сборной Португалии. Фовард «Юнайтед» возглавляет список бомбардиров по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Однако, согласно данным Чешской футбольной ассоциации, лидером по-прежнему остается Бицан, которому приписывается 821 забитый мяч.

Бицан выступал на профессиональном уровне с 1931 по 1957 год. Именитый форвард был частью «вундертим» — так называли сборную Австрии середины 1930-х. Наиболее результативными были выступления Бицана в составе пражской «Славии». Защищая цвета команды, он забил 414 голов в 219 матчах.

Николай Костюков
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