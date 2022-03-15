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Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной украинской техникой

Минобороны России опубликовало видео с уничтоженной и брошенной техникой ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами брошенной и уничтоженной техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах ролика видны уничтоженные орудия, стоящие около жилых домов бронемашины, а также брошенные на трассе и вдоль проселочной дороги танки и военные грузовики.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия намерена внести в Госдуму законопроект о признании участников специальной операции России на Украине ветеранами боевых действий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Никита Абрамов
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