Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной украинской техникой

Минобороны России опубликовало видео с уничтоженной и брошенной техникой ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами брошенной и уничтоженной техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах ролика видны уничтоженные орудия, стоящие около жилых домов бронемашины, а также брошенные на трассе и вдоль проселочной дороги танки и военные грузовики.

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