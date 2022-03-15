Раскрыта судьба выписанных за отсутствие масок штрафов

Аналитик Кувиков заявил: выписанные до отмены масочного режима штрафы могут аннулировать

Россияне могут аннулировать штрафы за нарушение перчаточно-масочного режима, выписанные до его отмены. Их судьбу в беседе с «Известиями» раскрыл директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ), аналитик Денис Кувиков.

Он пояснил, что в данной ситуации действует обратная сила закона. Она применима как к Уголовному кодексу, так и к Кодексу об административных правонарушениях. Согласно этому правилу, с человека снимается ответственность за нарушение, наказание за которое более не предусмотрено.

«К примеру, 10 марта россиянин нарушил масочный режим в Москве и его оштрафовали на 5 тысяч рублей. С 15 марта в столице отменяется масочный режим, а значит, что и выплачивать штраф за отсутствие защитной маски или перчаток человек не обязан: данное действие не считается правонарушением», — объяснил Кувиков.

Он подчеркнул, что вернуть деньги за уже выплаченный штраф по закону нельзя, так как «человек может оспорить стадию назначения наказания, но не исполнения наказания».

Ранее в Госдуме допустили отмену масочного режима по всей стране после снижения заболеваемости COVID-19. 10 февраля от обязательного ношения масок отказались в Чечне. 15 марта указом Собянина масочный режим отменили в Москве. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.