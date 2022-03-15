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Оценена опасность вспышки коронавируса в Китае

Вирусолог Альтштейн назвал вспышку коронавируса в Китае не представляющей опасности

Фото: Cnsphoto / Reuters

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» оценил опасность вспышки коронавируса в Китае. Он назвал ее не представляющей опасности — по его мнению, эпидемиологи легко с ней справятся.

По его словам, вспышка вызвана дошедшим до страны омикрон-штаммом. Ученый называет ее незначительной.

У них [в Китае] очень мощная эпидемиологическая служба. Они с помощью эпидемиологических мер, а также путем вакцинации населения успешно борются с коронавирусной инфекцией

Анатолий Альтштейнвирусолог

Альтштейн допустил, что эта вспышка может быть вызвана новым подвидом омикрон-штамма ВА.2, известного как «стелс-омикрон». Он заявил, что этот штамм считается более заразным, но других отличий от обычного омикрона не имеет.

«Что касается его патогенности, то он не отличается от обычного, исходного омикрона. И в этом отношении никакая новая угроза над миром не нависла», — заверил вирусолог.

При этом врач-инфекционист Андрей Поздняков, главный врач «Инвитро-Сибирь», заявил «Ленте.ру», что новая вспышка коронавируса «в той или иной мере» может дойти и до России. «Конечно, сейчас количество перелетов максимально сократилось, но не стоит забывать, что COVID-19 — прорывная инфекция, которая всегда найдет лазейку», — сказал он, подчеркнув, что имеющаяся у россиян иммунная защита может ослабеть, что, в свою очередь, и приведет к новому подъему заболеваемости.

Ранее в Китае зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. 12 марта в стране выявили 1900 новых заражений за сутки. При этом, по данным российского федерального оперштаба, число новых случаев коронавируса в стране, наоборот, снижается. Так, заболеваемость COVID-19 в стране за прошлую неделю снизилась на 41,4 процента.

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Константин Лысяков
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