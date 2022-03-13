В Китае зафиксировали резкий рост случаев заражений COVID-19

12 марта в Китае зафиксировали резкий рост случаев COVID-19, 1,9 тысячи заражений за сутки

За минувшую субботу, 12 марта, в Китае зафиксировали резкий рост случаев COVID-19, за сутки выявили 1,9 тысячи новых заражений. Об этом сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР, передает «Интерфакс».

Из них 1807 острых и 1315 бессимптомных внутри страны.

При этом в пятницу, 11 марта, внутри страны выявили 476 новых острых случаев и 1048 бессимптомных. В городе Чанчуне с населением девять миллионов человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.

В общей сложности за все время пандемии коронавируса в Китае выявили 115 466 инфицированных коронавирусом и 4636 летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний.

7 марта сообщалось, что власти Китая за последние сутки зафиксировали максимум случаев заражения коронавирусом за два года. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, инфекция выявлена у 769 человек, подобные цифры последний раз фиксировались в конце февраля 2020 года.