Стало известно о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Оперштаб заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России на 41,4% за прошлую неделю

Заболеваемость COVID-19 в России за прошлую неделю снизилась на 41,4 процента. Об этом сообщили в понедельник, 14 марта, в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает ТАСС.

В оперштабе пояснили, что число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей уменьшилось на 44,9 процента.

Увеличение числа госпитализаций было зафиксировано в одном регионе, также в одном регионе выросла заболеваемость, добавили представители оперштаба.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России госпитализировали 2712 пациентов с COVID-19.

Кроме того, за прошедшие 24 часа выявлено 41 055 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 376 241.

Накануне инфекционист Андрей Поздняков прокомментировал возможное завершение пандемии COVID-19. По его словам, пока неверно говорить о том, что пандемия коронавируса в России скоро завершится, даже несмотря на значительное снижение заболеваемости.

