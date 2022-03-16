Samsung извинилась за замедление смартфонов

Samsung отреагировала на скандал с замедлением смартфонов и принесла извинения

Топ-менеджеры Samsung принесли извинения перед акционерами и пользователями за скандал, связанный с замедлением смартфонов бренда. Об этом сообщает The Korea Herald.

Как передает корреспондент издания, на регулярной встрече с акционерами вице-председатель Samsung Хан Чон Хи (Han Jong-hee) извинился за то, что в компании допустили связанный со смартфонами бренда скандал. «Мы не смогли должным образом учесть потребности наших потребителей», — цитируют руководителя корпорации журналисты.

Хан Чон Хи заявил об этом в присутствии своих подчиненных и около 1600 акционеров, наблюдавших за выступлением топ-менеджера по видеосвязи. Он также низко поклонился партнерам корпорации. «Это первый случай, когда топ-менеджер Samsung принес извинения общественности в связи с растущими жалобами на спорный сервис оптимизации игр для смартфонов», — отреагировали на извинения в Samsung авторы издания.

Samsung признала проблемы со своими смартфонами, связанными со службой Game Optimization Service (GOS). В частности, в середине марта компания выпустила обновление, которое позволяет регулировать производительность устройств.

В начале марта энтузиасты заявили, что Samsung могла намеренно замедлять мощность приложений на своих смартфонах. Специалисты обратили внимание на встроенный сервис GOS, который мог снижать производительность программ ради увеличения времени автономной работы девайсов.