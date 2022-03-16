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Спорт

World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать в России

World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать на внутрироссийских турнирах
Ирина Жук

Ирина Жук. Фото: Vladimir Prycek / globallookpress.com

World Athletics запретила белорусским легкоатлетам выступать на внутрироссийских турнирах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«До тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны», — заявили в World Athletics. В организации выразили надежду, что ВФЛА будет соблюдать эти правила.

1 марта World Athletics ввела санкции против российских и белорусских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира 2022 года в США, чемпионате мира в помещении в Белграде и первенстве мира по спортивной ходьбе.

Деятельность ВФЛА была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Дарья Коршунова
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