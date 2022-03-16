В экстренных службах сообщили о росте числа беженцев с Донбасса

Число въехавших в Россию беженцев с Донбасса превысило 270 тысяч

Число беженцев с Донбасса, въехавших в Россию, превысило 270 тысяч. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Там отметили, что в это число входят более 59 тысяч детей. По информации служб, поток беженцев существенно вырос за последние два дня. После 14 марта границу пересекли еще 24,5 тысячи человек.

Всего сейчас на территории России действует более 300 пунктов временного размещения, которые расположены в 32 регионах. В них сейчас находится более 19 тысяч человек, в том числе 9,5 тысячи детей. Остальные беженцы расположились у родственников и друзей.

В понедельник, 14 марта, МЧС сообщило, что в Россию въехали около 250 тысяч человек. Помимо этого, ведомство направило на Донбасс более 18 колонн с гуманитарными грузами.

По оценкам ООН, с момента начала спецоперации по демилитаризации Украины страну покинуло около 10-15 процентов ее населения. Согласно прогнозу верховного комиссара по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, при сохранении интенсивных боевых действий, в ближайшее время с Украины может уехать еще три миллиона человек.

