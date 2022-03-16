Описано влияние ситуации на Украине на иранскую ядерную сделку

Иранист Маргоев заявил об усложнившей иранскую ядерную сделку ситуации на Украине

Восстановление иранской ядерной сделки почти завершено, соглашение не будет отличаться от варианта 2015 года. При этом ситуация на Украине и антироссийские санкции станут серьезным испытанием для участников переговоров, заявил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Влияние этой ситуации на соглашение он описал в разговоре с «Лентой.ру».

На фоне спецоперации на Украине подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может затянуться, на процесс повлияют новые антироссийские санкции, предположил специалист. При этом сам документ будет согласован в том же виде, что и в 2015 году. Это связано с тем, что изменение формулировок в тексте документа затянет перспективу подписания на неопределенный срок или полностью сведет на нет, считает Адлан Маргоев.

Эти две сделки не могут отличаться. Любое вскрытие текста договоренностей и попытка привнести туда новые элементы любой стороной, будь то Иран или США, привели бы к затяжным переговорам. Это как открыть ящик Пандоры, процесс было бы не остановить Адлан Маргоев Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО

«Больше 11 месяцев ушло просто для того, чтобы вернуться к предыдущему тексту сделки и договориться о том, как будет осуществлен возврат. План того, как вернуться к ядерной сделке, находится на финальной стадии согласования в Вене и в столицах участников этих переговоров. Если текст СВПД изменить хоть на одно положение, пришлось бы заново одобрить его в конгрессе, а это очень сложный процесс, потому что единогласия по поводу ядерной сделки среди конгрессменов не было. Задача была в том, чтобы вернуться к соглашению 2015 года», — сказал он.

На сроки достижения договоренности о возврате к СВПД могла повлиять спецоперация на Украине. Несмотря на то что соглашение изначально было принято во время конфликта на Украине, сейчас ситуация усложнилась.

«Ситуация на Украине весомо отличается о той, которая была во время переговоров по СВПД. А еще и Москва оказалась под санкциями — это гораздо более серьезное испытание для всех переговорщиков в Вене, чтобы держать украинскую повестку отдельно от иранской. Судя по всему, сторонам удается в этом русле работать дальше. Те, кто сохраняет оптимизм по поводу переговоров в Вене, надеются, что в скором времени удастся восстановить СВПД, договорившись по оставшимся вопросам», — заключил специалист.

Иранская ядерная сделка была подписана в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Она предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и восстановил ограничительные меры. Исламская республика в ответ заявила о поэтапном сокращении своих обязательств и отказалась от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.