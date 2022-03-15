Лавров заявил о данных США гарантиях того, что санкции не повлияют на отношения с Ираном

США вывели из-под антироссийских санкций сотрудничество с Ираном, Москве дали письменные гарантии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Получили письменные гарантии. Они включены в текст самой договоренности о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сказал он. Министр добавил, что тексты обеспечивают защиту всех предусмотренных СВПД проектов, включая подключение российских компаний и специалистов, в том числе их сотрудничество по проекту атомной электростанции «Бушер». Таким образом, санкции не повлияют на российско-иранские отношения.

Ранее глава российского МИД сообщил, что принял приглашение своего иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Иран. Лавров уточнил, что сроки визита будут согласованы в ближайшее время.

14 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России не стоит связывать вопросы санкций с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также напомнил, что в национальных интересах Соединенных Штатов — добиваться того, чтобы Иран был навсегда лишен возможности получить ядерное оружие.

5 марта Лавров заявил, что санкции США и западных стран не должны мешать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД. Министр указал, что Москва потребовала от Вашингтона соответствующих гарантий.