Лавров выразил готовность посетить Иран

Глава МИД России Лавров принял приглашение посетить Иран

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что принял приглашение своего иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Иран. Его цитирует ТАСС.

Российский министр получил приглашение от главы МИД Ирана в рамках встречи с иранской делегацией в Москве. По итогам разговора, Сергей Лавров уточнил журналистам, что сроки его визита будут согласованы в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибадзе рассказал, что на встрече с Сергеем Лавровым Хосейн Амир Абдоллахиан планирует обсудить двухстороннее сотрудничество и состояние переговоров по заключению ядерной сделки.

11 марта издание Politico со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники на Западе сообщило, что Запад может продолжить обсуждение и заключение сделки в рамках СВПД без участия России. Отмечается, что это связано с требованиями Москвы к Вашингтону: она хочет, чтобы Белый дом гарантировал, что антироссийские санкции не нанесут ущерб сотрудничеству между Россией и Ираном.