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Иран продолжит обсуждение ядерной сделки в Москве

Глава МИД Ирана Абдоллахиан 15 марта проведет переговоры по ядерной сделке в Москве
Хосейн Амир Абдоллахиан

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 марта обсудит в Москве двухстороннее сотрудничество и состояние переговоров по заключению ядерной сделки, сообщил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Во вторник [глава МИД] господин Абдоллахиан будет в Москве, где проведет с официальными лицами России переговоры по двухсторонним вопросам, а также о ходе переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — сообщил представитель.

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11 марта издание Politico со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники на Западе сообщило, что Запад может продолжить обсуждение и заключение сделки в рамках СВПД без участия России. Отмечается, что это связано с требованиями Москвы к Вашингтону: она хочет, чтобы Белый дом гарантировал, что антироссийские санкции не нанесут ущерб сотрудничеству между Россией и Ираном.

При этом ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены предлагать России ничего касательно антироссийских санкций из-за ситуации на Украине за содействие в деле восстановления СВПД.

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Дмитрий Сотак
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