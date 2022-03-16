Спецоперация на Украине оставила Индию без масла

Индия столкнулась с дефицитом подсолнечного масла из-за спецоперации на Украине

Индия столкнулась с дефицитом подсолнечного масла. 90 процентов продукта Индия импортирует из России и Украины, на фоне спецоперации поставки приостановлены, сообщает Al Jazeera.

Ежегодно индийцы потребляют 25 миллионов тон пищевого масла, 55 процентов которого Индия импортирует из других стран. Масло в Индии используют не только в пищевой, но и в косметической промышленности. По состоянию на март 2021 года, Индия закупила 13,3 миллиона тонн масел на сумму более 1,5 миллиардов долларов.

Ранее власти пытались наладить производство масла внутри страны, но не преуспели: с 2017 года цены удвоились. По данным Индийской ассоциации производителей растворителей (SEAI), с ноября 2021 года по февраль 2022 года Индия импортировала 843 тонны подсолнечного масла, из них 85 процентов поставляла Украина, 14 процентов — Россия, остальное — Аргентина. Чтобы не остаться без масла и предотвратить дефицит, Индия планирует нарастить поставки пальмового и соевого масел, однако цены на эти продукты тоже выросли на 20 процентов на международном рынке.

Тем не менее, президент Индийской ассоциации производителей растительного масла (IVPA) Судхакар Десаи уверен, что потребителям не стоит переживать: Индия планирует нарастить закупки масла в Южной Америке и Юго-Восточной Азии в ближайшие 45 дней. Кроме того, в прошлом сезоне страна собрала небывалый урожай горчицы, которую используют для производства горчичного масла.

«Будущее направление цен сейчас во многом зависит от того, насколько быстро нормализуется ситуация в Украине», — подчеркнул он. В свою очередь, доктор Мехта — исполнительный директор отраслевой организации SEAI выразил надежду на то, что 160 тысяч тонн подсолнечного масла, заказанные до начала украинского кризиса, вскоре достигнут берегов Индии.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции ВС РФ на Украине. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.