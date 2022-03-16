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В Молдавии рассказали о срыве договоренностей вокруг долга перед «Газпромом»

Премьер Молдавии Гаврилица заявила о срыве аудита долга страны перед «Газпромом»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Молдавия не смогла найти компанию для проведения аудита долга «Молдовагаза» в рамках тендера, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу. Таким образом, страна сорвала договоренности с «Газпромом», которые прописаны в новом контракте. Премьер заявила, что ряд аудиторов воздержались от поездки в Молдавию из-за геополитической нестабильности в регионе.

«Процесс тендера по отбору аудитора завершился безуспешно, сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, чтобы провести аудит. Многие международные компании отказались приехать в Молдавию для проведения аудита из-за ситуации в регионе», — рассказала Гаврилица в ходе брифинга.

В октябре Молдавия добилась продления договора по поставкам газа с «Газпромом», несмотря на долг в 709 миллионов долларов. Договор был заключен с условием, что страна проведет аудит долга государственной энергетической компании «Молдовагаз» в течение 2022 года.

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Однако в начале 2022-го между сторонами возник конфликт после того, как «Газпром», мажоритарный акционер «Молдовагаза», созвал заседание наблюдательного совета компании для утверждения документов по организации аудита. Представители правительства Молдавии решили не присутствовать на встрече, объяснив, что уже самостоятельно определили все условия. «Газпром» выразил опасения, что такое решение страны может привезти к непрозрачной процедуре аудита. Позже Молдавия заявила, что видит угрозу расторжения контракта по газу с российским гигантом из-за нового конфликта.

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Софья Ермакова
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