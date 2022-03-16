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Во время спеоперации на Украине погиб российский боец ОМОН

Боец ОМОН Николаев погиб на Украине, его посмертно наградили орденом Мужества

Фото: страница «Югра» во «ВКонтакте»

Боец ОМОН Виктор Николаев погиб во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщается в официальной группе «Югра» во «ВКонтакте».

Россиянина посмертно наградили орденом Мужества. Награду погибшего вручат его близким в Ханты-Мансийске. Губернатор Югры Наталья Комарова во время телефонного разговора с родными выразила слова поддержки.

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Николаев родился в Камчатском крае. После окончания СурГУ в 2017 году россиянин был призван на военную службу в Вооруженные силы России. С декабря 2019 года он служил во вневедомственной охране управления Росгвардии по Югре, с 2020 года — в подразделении ОМОН.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о гибели майора Сергея Кашанского во время спецоперации на Украине. По его словам, военному было 32 года, он служил по контракту в Новосибирске.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

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Анастасия Шейкина
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