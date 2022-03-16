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Спорт

Овечкин оценил первое место в списке лучших европейских снайперов НХЛ

Александр Овечкин заявил, что ему приятно превзойти результаты легендарных хоккеистов

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил первое место в списке лучших европейских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я рад быть первым в списке европейских снайперов, первым из России. Приятно превзойти результаты легендарных хоккеистов», — заявил Овечкин. Он также выразил надежду, что кто-то побьет его рекорд.

Ранее 16 марта в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ. Это позволило хоккеисту выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел чеха Яромира Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз, и стал лидером среди европейцев по этому показателю.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Дарья Коршунова
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