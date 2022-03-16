Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 767-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду, 16 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел по этому показателю чеха Яромира Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз. Таким образом, Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». Победитель встречи определился в серии буллитов.

8 марта Овечкин рассказал о цели в НХЛ. Он заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата. Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.