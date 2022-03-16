Тренер сборной России оценил историческое достижение Овечкина

Тренер Жамнов понадеялся, что Овечкин в этом сезоне станет вторым снайпером в истории НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов выразил надежду на то, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин уже в этом сезоне сможет выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.

Специалист рассказал, что поздравил хоккеиста с завоеванием звания лучшего снайпера НХЛ среди европейцев. При этом Жамнов отметил, что на россиянина в Северной Америке оказывается давление. «Но когда выходишь на площадку, то забываешь обо всем и играешь в хоккей, наслаждаешься этим моментом. Сашка все прекрасно понимает, и, я думаю, в этом плане не должно быть проблем», — заявил тренер.

16 марта в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ. Это позволило хоккеисту выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел чеха Яромира Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз, и стал лидером среди европейцев по этому показателю.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

