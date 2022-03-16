Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Майнц
Сегодня
20:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|25-й тур
Рафаэль Надаль
Сегодня
22:30 (Мск)
Райлли Опелка
Индиан-Уэллс (м)
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
Сегодня
23:15 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спорт

Тренер сборной России оценил историческое достижение Овечкина

Тренер Жамнов понадеялся, что Овечкин в этом сезоне станет вторым снайпером в истории НХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов выразил надежду на то, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин уже в этом сезоне сможет выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.

Специалист рассказал, что поздравил хоккеиста с завоеванием звания лучшего снайпера НХЛ среди европейцев. При этом Жамнов отметил, что на россиянина в Северной Америке оказывается давление. «Но когда выходишь на площадку, то забываешь обо всем и играешь в хоккей, наслаждаешься этим моментом. Сашка все прекрасно понимает, и, я думаю, в этом плане не должно быть проблем», — заявил тренер.

16 марта в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ. Это позволило хоккеисту выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел чеха Яромира Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз, и стал лидером среди европейцев по этому показателю.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России
Боеприпасы и оружие со складов ВСУ передадут республикам Донбасса
Первый тренер Медведева высказался о его эмоциональности на корте
В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки
«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada
Россиянка бросила работу на заводе и заработала миллионы рублей на бизнесе
Испания приостановила выдачу одной категории виз для россиян
Росгвардия сообщила о сдаче Украиной без боя стратегического объекта
Транзит российского газа через Украину снизился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.