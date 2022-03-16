Ягр дал совет обошедшему его в списке снайперов НХЛ Овечкину

Ягр призвал обошедшего его в списке лучших снайперов НХЛ Овечкина продолжать забивать

Форвард чешского «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который обошел его в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Instagram американского клуба.

Он также посоветовал россиянину продолжать забивать. «Ты знаешь, что я еще не закончил с хоккеем. Есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — призвал 50-летний Ягр.

16 марта в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ. Это позволило хоккеисту выйти на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз, и стал лидером среди европейцев по этому показателю.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в его активе 801 гол.