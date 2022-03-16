Путин оценил ход спецоперации на Украине

Президент Путин назвал успешной спецоперацию России на Украине

Специальная операция России на Украине идет успешно. Такую оценку дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что операция идет строго по плану. «Тактика боевых действий, выработанная Минобороны и Генштабом, полностью себя оправдала», — подтвердил он.

Наступление Киева на Донбасс и Крым было только вопросом времени, Россия это предотвратила, пояснил глава государства.

Путин заверил, что Россия не ставит целью оккупировать Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).