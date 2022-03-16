Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин оценил ход спецоперации на Украине

Президент Путин назвал успешной спецоперацию России на Украине

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Специальная операция России на Украине идет успешно. Такую оценку дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что операция идет строго по плану. «Тактика боевых действий, выработанная Минобороны и Генштабом, полностью себя оправдала», — подтвердил он.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Наступление Киева на Донбасс и Крым было только вопросом времени, Россия это предотвратила, пояснил глава государства.

Путин заверил, что Россия не ставит целью оккупировать Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал повысить пенсии и соцвыплаты
В Москве проиндексируют социальные льготы
Собянин пообещал продолжить строительство дорог и метро в Москве
«Аэрофлот» разрешил пассажирам летать без масок
Россиянина арестовали за нарисованную на плакате с буквой Z свастику
Путин заявил о серьезном ударе по мировой экономике из-за санкций
Назвавший Рогозина «Димоном» астронавт рассказал о ненависти к русским в США
Путин отреагировал на удар украинской ракетой по центру Донецка
Путин подписал указ об обеспечении экономической стабильности
Путин объявил о дефолте США и ЕС перед Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.