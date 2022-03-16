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Володин рекомендовал Совету Европы самораспуститься

Председатель Госдумы Володин рекомендовал Совету Европы самораспуститься

Фото: Globallookpress.com

Совет Европы (СЕ) утрачивает свой смысл, поскольку последнее время он посвятил критике России, а также давлению на нее. Без Москвы организации будет нечем заняться, единственный выход из этой ситуации — самораспуститься. Это рекомендовал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он добавил, что ожидания от вступления России в Совет Европы, которое состоялось 28 февраля 1996 года, были большими. Среди них парламентарий отметил приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизацию законодательств государств-участников, а также равноправный диалог суверенных стран. Однако они не оправдались, заключил Володин.

Ранее председатель Госдумы заявил, что после выхода из Совета Европы Россия будет уделять больше внимания двусторонним отношениям, а также продолжит диалог с национальными парламентами. Кроме того, деньги, которые понадобятся в условиях санкций, пойдут на решение проблем граждан и поддержку экономики.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо напрямую связал данную меру со специальной операцией на Украине. 10 марта Министерство иностранных дел РФ назвало разрушение Совета Европы необратимым и объявило о прекращении участия страны в составе организации.

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Сергей Истомин
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