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Володин назвал шаги России после выхода из Совета Европы

Володин: Россия после выхода из СЕ будет уделять больше внимания двусторонним отношениям

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

После выхода из Совета Европы (СЕ) Россия будет уделять больше внимания двусторонним отношениям, а также продолжит диалог с национальными парламентами. Эти шаги назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, в 2022 году страна не перечисляла в Совет Европы взнос — более четырех миллиардов рублей. Деньги, которые понадобятся в условиях санкций, пойдут на решение проблем граждан и поддержку экономики.

«Совет Европы утрачивает свой смысл. Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься», — подчеркнул Володин,

Он добавил, что в настоящее время Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в совете министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо напрямую связал эту меру со специальной операцией на Украине. 10 марта МИД РФ назвало разрушение Совета Европы необратимым и объявило о прекращении участия страны в составе организации.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, членство России в Совете Европы в соответствии с уставом организации прекратится в конце текущего финансового года.

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Сергей Истомин
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